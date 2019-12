Obra de canalização trará segurança a 50 mil pessoas em São Bernardo

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



17/12/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo declarou a ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda vencedora de processo licitatório para execução da segunda etapa de obras de canalização do Ribeirão dos Couros, no bairro Jordanópolis, divisa com Diadema. A expectativa é a de que o início da intervenção, capaz de eliminar as cheias históricas na região – beneficiando 50 mil moradores –, seja concretizada até o fim do mês. O prazo de entrega dos trabalhos é de dois anos, com investimento de R$ 34,7 milhões.

A canalização do córrego, promessa antiga, foi iniciada em 2011, ainda na gestão Luiz Marinho (PT) e teve a primeira etapa finalizada no mesmo ano. No entanto, o serviço foi paralisado no início de 2013, quando foi alvo de investigação do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que julgou irregular o contrato entre a Prefeitura e o Consórcio Ribeirão dos Couros, orçado em R$ 146,5 milhões. O imbróglio só foi resolvido no início deste ano, após raio X da situação e rescisão do contrato antigo.

Conforme explica o secretário de Transportes e Vias Públicas do município, Delson José Amador, a segunda etapa de obras previstas para o Jordanópolis foi dividida em dois lotes. O primeiro prevê a conclusão da canalização do Ribeirão dos Couros – o esgoto será enviado para a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de São Caetano.

O segundo lote, cujo edital para escolha da empresa responsável deverá ser lançado até o fim do mês, inclui a construção de via marginal ao Ribeirão dos Couros, que ligará a Avenida Piraporinha até a altura da Avenida São Paulo, além de dois viadutos no Corredor ABD. Os elevados farão a transposição das pistas do Anel Viário Metropolitano sobre o Ribeirão dos Couros e a Avenida 31 de Março. O valor de referência para esta etapa é de R$ 113 milhões.

“Podemos dizer que essa obra vai resolver uma situação antiga de enchentes naquela área e também beneficiará uma população significativa não só de São Bernardo, se levarmos em conta todo o sistema viário”, observa Amador a respeito da expectativa de aumentar a fluidez do trânsito na região e, com isso, reduzir congestionamentos.

O secretário ressalta ainda que há planos para que o transporte coletivo utilize as vias quando a obra terminar, entretanto, ainda não há detalhamento de como isso ocorrerá.

Prefeitura finaliza três obras de contenção de encostas

A Prefeitura de São Bernardo concluiu três obras preventivas de reforço em taludes e encostas apontadas como de alto risco de escorregamento nas ruas Comandante Francisco Petinati (Jardim Limpão), Veneza (Novo Horizonte), ambas na região do bairro Ferrazópolis; e na Rua Progressista (Vila Progresso), Baeta Neves.

Com investimento de cerca de R$ 4,9 milhões, as três obras vão reforçar a segurança de cerca de 740 moradias por meio da instalação de sistemas de drenagem urbana e grampeamento do solo. “Essas intervenções têm o objetivo de proteger vidas, levando segurança a todas essas famílias, especialmente no período das chuvas, para que elas tenham a certeza de que poderão dormir tranquilas”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB) durante vistoria nos locais.

As intervenções integram projeto de prevenção de riscos, denominado PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Risco 2, que engloba 19 intervenções em 14 assentamentos precários e irregulares, beneficiando 3.275 famílias, por meio de investimento total de R$ 24,8 milhões.