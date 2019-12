IHGSP volta a viver suas grandes jornadas

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/12/2019 | 07:00



“Em São Paulo se fala mais de João Ramalho do que nós no ABC.”

Jorge Scopel, pesquisador da Seção de Pesquisa e Memória de São Bernardo, em comentário após a reunião de quinta-feira no IHGSP.

------

Foi uma tarde das mais agradáveis a ocorrida semana passada no IHGSP. Comemoraram-se os 125 da entidade, com uma verdadeira retrospectiva de fatos e estudos desenvolvidos pelos antigos, de Taunay a Teodoro Sampaio, com a leitura de trechos de uma maravilhosa carta de Anchieta formalizando, na prática, a fundação paulistana.

Novos simpósios serão realizados, adiantou o professor Jorge Cintra, presidente do instituto, que se interessou pelo trabalho do saudoso Wanderley dos Santos, autor do livro Antecedentes Históricos do ABC Paulista, lançado em 1992 e que joga novas luzes sobre uma das incógnitas da nossa história, a localização da Vila de Santo André da Borda do Campo.

Lembrou-se que o jornal O Estado de S. Paulo estava sempre presente nas reuniões do IHGSP, anunciando-as e reproduzindo as atas de cada sessão – fato que aos poucos foi perdendo o interesse da imprensa. Daí a importância, deliramos nós, de espaços como o da Memória, mantido desde os anos 1980 pelo Diário.

Durante as exposições, muita coisa boa foi transmitida.

- Professor Jorge relacionou 11 tentativas de identificação do local exato onde foi erigida a sede da Vila de Santo André da Borda do Campo; à lista será acrescentado o estudo de Wanderley dos Santos, que foi integrante do IHGSP.

- Professor Alberto Luiz Schneider destacou a relação de Fernão Dias com o Mosteiro de São Bento e os esforços de Olavo Bilac para reconstruir a memória do bandeirante. “Esquecido no século XIX, Fernão Dias foi redescoberto no século XX”, disse Alberto.

- Já o professor Armando Alexandre dos Santos discorreu sobre os primórdios da São Paulo de Piratininga, apresentando estudos envolvendo nomes como os de Nóbrega, Anchieta, Tibiriçá, Martim Afonso de Sousa e o superior da Ordem Jesuítica, Inácio de Loyola. “A Companhia de Jesus sempre se preocupou com a sua história”, destacou o professor Armando, lembrando a correspondência de um santo (Anchieta) para outro (Loyola).

- A turma do Grande ABC sentiu-se em casa, pela generosidade da recepção. Vicente D’Angelo e Jorge Scopel lembraram Wanderley dos Santos; Adalberto de Almeida destacou o papel representado na história por Bartira, hoje motivo de estudos pelas tradutoras Andreia de Jesus Cintas Vazquez e Damiana Rosa de Oliveira.

Diário há 30 anos

Domingo, 17 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7251 Manchete – Eleições presidenciais, 2º turno: abstenção e posse preocupam Collor e Lula na reta final Lula vaiado no Morumbi, na vitória do Vasco sobre o São Paulo por 1 a 0, placar que deu ao clube carioca o título brasileiro. Editorial – Hora de votar e depois cobrar Diário anuncia uma edição extra na segunda-feira, de cobertura das eleições – há 30 anos, seguindo uma linha geral da grande imprensa, o jornal não circulava às segundas-feiras. Sequestro – Localizado o empresário Abílio Diniz, vice-presidente do grupo Pão de Açucar, sequestrado há seis dias. Ele teria sido sequestrado pelo MIR (Movimento de Esquerda Revolucionário), um grupo clandestino chileno. Em 17 de dezembro de... 1914 – A I Guerra. Da manchete do Estadão: “Bombardeio da costa da Bélgica pela esquadra inglesa”; comentário: “Mais da metade do mundo em guerra. Também o Brasil?” 1919 – Prefeito Saladino Cardoso Franco visita as obras do edifício do grupo Escolar de São Caetano, destinado a reunir as várias escolas locais. “(...) às quais se acham bem adiantadas”, segundo o correspondente do Estadão. 1939 – Aquele mesmo grupo escolar de São Caetano em obras em 1919 encerrava os trabalhos com a matrícula de 1.097 alunos, distribuídos em 24 classes. E já funcionava no distrito o II Grupo Escolar, com 987 matrículas e 27 classes. A II Guerra. Do noticiário do Estadão: expira hoje o prazo que o governo uruguaio concedeu ao couraçado ‘Admiral Graf Spee’ (de bandeira alemã) para zarpar de Montevidéu. 1944 – Participantes do Congresso Brasileiro da Indústria, realizado em São Paulo, visitam as obras de construção da Via Anchieta: tomam lanche em Cubatão, almoçam em Santos e passeiam pelo Guarujá, retornando por estrada de rodagem. 1959 – Alfredo de Oliveira Coutinho é o novo juiz-presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de São Caetano. O cargo vinha sendo ocupado, interinamente, pelo juiz José de Anchieta Falleiros. 1994 – Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinam acordo que cria o Mercosul (Mercado Comum do Cone Sul). 2004 – Morre Luiz Tortorello, prefeito de São Caetano. 2014 – Diário do Grande ABC e USCS (Universidade de São Caetano) lançam o projeto Observatório da Educação.

Santos do dia

- Santa Olímpia - Lázaro

Municípios brasileiros