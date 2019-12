Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



16/12/2019 | 18:50



O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, teve as obras de restauro e readequação interna concluídas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, pelo governador João Doria (PSDB), durante visita ao espaço. Localizado no antigo prédio da Estação Luz, o museu foi destruído por incêndio em 2015. A reinauguração será dia 25 de junho de 2020. O custo foi de R$ 81,4 milhões. Ontem foi lançado ainda edital de licitação para a contratação da organização social que fará a gestão do espaço.

Foram feitos serviços de recuperação de fachadas e esquadrias e reconstrução da cobertura e espaços internos, além de ações de conservação da cobertura da ala Oeste, que não foi atingida pelo fogo. O local teve área expandida e conta com café no terraço com vista para o Parque da Luz e integração dos pátios laterais.

Agora começa a última etapa antes da reinauguração, que inclui a instalação da museografia e a seleção da organização social responsável pela gestão. "A partir de agora começa a montagem do acervo e de toda a experiência do Museu da Língua Portuguesa, com algumas novidades e evoluções, inclusive tecnológicas. Desde o início da operação do museu a tecnologia evoluiu e o novo espaço assimila essas inovações”, disse o Governador João Doria.