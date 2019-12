Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



17/12/2019 | 07:00



Três anos depois de sua última visita ao Brasil, o veterano cantor e compositor de heavy metal King Diamond retorna ao País. Ele fará única apresentação em São Paulo dia 3 de maio, a partir das 19h, no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795). Os bilhetes custam de R$ 200 a R$ 600 e já podem ser comprados nas bilheterias do local e pelo site www.ticket360.com.br.

Conhecido por apostar em espetáculos com mistura de música e teatro de horror, o artista dinamarquês aproveita para mostrar ao público o resultado de seu próximo disco, The Institute, primeiro em 12 anos, e que está prestes a ser lançado.

Dono de discos como Abigail e Fatal Portrait, é influência de nomes como Metallica, Slayer e Megadeth, King Diamond fez sua estreia no Brasil em 1996. À época, se apresentou com a banda solo e também com o Mercyful Fate, no festival Monsters of Rock.