Grupo Odebrecht vai trocar o comando

16/12/2019 | 18:24



O grupo Odebrecht decidiu trocar o comando do conglomerado. O executivo Luciano Guidolin, na presidência do grupo baiano desde que Marcelo Odebrecht foi preso, será substituído por Ruy Sampaio, atual presidente do conselho da companhia.

Guidolin já não agradava o comando do grupo, apurou o jornal O Estado de S. Paulo com fontes a par do assunto. A expectativa é de que Sampaio assuma a presidência do grupo, mas de maneira transitória.

Às vésperas da assembleia de credores, que deverá ser realizada na quinta-feira, 19, o conglomerado busca saídas para venda de ativos para que possa honrar suas pesadas dívidas.

A companhia tem R$ 55 bilhões de dívidas declaradas.

A Kieppe, holding que representa a família, confirmou a saída de Guidolin.

Irmão na empresa

O irmão de Marcelo Odebrecht, Maurício Odebrecht, está sendo preparado para assumir um papel mais importante da Odebrecht.

Maurício tem o apoio do pai, Emílio Odebrecht, e da sua irmã, Monica Odebrecht, segundo fontes a par do assunto. Maurício nunca teve funções executivas no grupo, tendo sempre cuidado de outros ativos da família, como propriedades agrícolas.

Sampaio, que é presidente do conselho do conglomerado, tem o apoio de Emilio para assumir o negócio. No entanto, como não tem perfil executivo, a família deverá procurar com mais calma um executivo que possa assumir a liderança do conglomerado.