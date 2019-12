16/12/2019 | 18:19



A Petrobras realizou nesta segunda-feira, 16, o pagamento antecipado de um empréstimo tomado junto ao China Development Bank (CDB) no valor de US$ 5 bilhões, que venceria em 2027. Assim, acaba a obrigação de fornecimento preferencial, em condições de mercado e pelo mesmo prazo da operação, de um volume de 100 mil barris de óleo equivalente por dia para empresas chinesas, como estava previsto no contrato.