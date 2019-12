Isis Valverde fala sobre administrar trabalho e maternidade e ter que ficar longe do filho: A dor é muito maior do que pensei

16/12/2019 | 18:10



Isis Valverde está no ar atualmente como Betina em Amor de Mãe, e além disso ela ainda faz trabalhos fora da televisão e tem que conciliar tudo isso com a maternidade. A atriz é mãe do pequeno Rael, fruto do casamento dela com o modelo André Resende, e escreveu um texto falando sobre como se sente nos momentos em que tem que se ausentar de casa por conta de trabalhos e também como é ver o filho crescer estando longe dele vez ou outra. Nessa segunda-feira, dia 16, ela estava em Buenos Aires, na Argentina, e postou uma foto do marido com o herdeiro para acompanhar a reflexão:

Quando começamos a construir nossa família achei que seria suportável ficar longe de vocês e que seria fácil administrar a agenda atribulada, mas a dor é muito maior do que pensei. A cada mês que passa meu bebê cresce mais um pouco e nem sempre estou por perto para ver suas primeiras vezes. A cada noite fora sinto a cama vazia e muitas vezes não pego no sono. Hoje me flagrei espionando o rolo de câmera, para ver o quanto você cresceu, meu filho. E me entristeceu ver um vídeo onde ele disse mamãe, sendo que eu nem estava lá pra ouvir. Falam que faz parte!, escreveu Isis.

Ela ainda disse que teve o primeiro filho há pouco tempo e ainda está aprendendo a lidar com as dores da maternidade. Isis ainda continuou contando sobre como é o coração de mães:

Somos puro sentimento, somos este misto de fortaleza e ruína. Somos um poço sem fundo de doação. Nasci mãe há pouco e ainda não sei muito bem lidar com todo este carrossel de emoções e talvez a gente nunca aprenda, não é? Talvez eu nunca consiga partir, sem também partir uma parte de mim.E ser mãe seja mesmo este aperto desajeitado na alma que não cessa.

A atriz revelou que já estava voltando para o Brasil e logo menos poderia matar a saudade da família. Ela recebeu o apoio de muitos fãs e também de outras celebridades, como Pathy de Dejesus que comentou:

Tentando aprender por aqui também. Rael terá muito orgulho da mamãe amorosa e batalhadora.

Samantha Schmütz também deixou uma mensagem de apoio a Isis. A humorista disse:

Gata linda, não se culpe. Deus é perfeito e coloca a gente no exato lugar onde temos que estar , ele faz sempre o que é melhor para todos, por mais que não possamos entender a razão, o tempo dirá que tudo foi como tinha de ser! Parabéns pela sua família linda, amamos vocês!