Museu da Língua Portuguesa reabre no dia 25 de junho

16/12/2019 | 18:05



Fechado desde dezembro de 2015, quando foi parcialmente destruído por um incêndio de grandes proporções, o Museu da Língua Portuguesa, na Luz, centro do São Paulo, vai reabrir as portas no dia 25 de junho de 2020. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) nesta segunda-feira, 16.

As obras do museu foram concluídas nesta tarde. Ao todo, a revitalização custou R$ 81,4 milhões - a maior parte do valor foi financiado com o dinheiro do seguro pelo incêndio, além de empresas privadas.

"Todos os que estão envolvidos vão cumprir este prazo para que, no dia 25 de junho, então até a metade do ano que vem, o museu possa estar novamente entregue à população", disse Doria

Entre as novidades na estrutura física, o Museu da Língua Portuguesa ganhou um acesso direto pela Estação Luz, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) - uma aposta do governo para atrair mais público. A estimativa é de 600 mil visitantes no primeiro ano da reabertura.

No último andar, também está previsto funcionar um café a céu aberto, com vista para o Parque da Luz e a Pinacoteca. O equipamento não existia antes.

Público geral poderá visitar a partir do dia 27

O governo publicou chamamento para definir a organização social que ficará responsável por administrar o Museu da Língua Portuguesa. Os seis meses, quando permanecerá fechado, devem servir para tratar de questões administrativas e burocráticas, e também organizar o acervo.

Segundo a gestão Doria, no dia da inauguração está previsto um evento com a presença de presidentes e representantes de países lusófonos, sem a presença de público. Já no dia seguinte, 26 de junho, a visitação ficará restrita às pessoas que trabalham nas obras.

Só no dia 27 é que o público em geral poderá conferir o Museu da Língua Portuguesa. Na ocasião, um sábado, a entrada será gratuita.