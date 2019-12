Justiça suspende decreto com nova tarifa do esgoto de Mauá

Raphael Rocha

O juiz Og Cristian Mantuan, da 4ª Vara Cível de Mauá, suspendeu, em caráter liminar, os efeitos da nova tabela da tarifa de esgoto da cidade, a pedido da BRK Ambiental, concessionária do serviço no município.

A alegação da empresa foi a de que o governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB) não aplicou os índices recomendados pela Arsep (Agência Reguladora de Serviços Públicos), responsável pela fiscalização dos serviços de saneamento ambiental em Mauá, e que não seguiu o que rege o contrato de concessão.

No mês passado, Atila assinou o decreto 8.606/2019, com as novas tarifas do esgoto. A despeito de reajustar em 2,89% algumas colunas do preço praticado, a gestão do socialista determinou a redução de série de percentuais aplicados ao esgoto coletado e estipulou que a cobrança do esgoto não poderia superar a de água.

“Neste contexto, ao menos em sede de cognição sumária e atento ao texto do decreto municipal em questão, tem-se que além de violar a garantia de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme a previsão da Lei nº 11.445/2007, também não se conforma com o contrato de concessão estabelecido entre o município e a concessionária de serviço público”, escreveu o juiz, em seu despacho.

Mantuan determinou que o índice estipulado pela Arsep seja aplicado até o julgamento do mérito.