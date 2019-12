Mãos à obra

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



17/12/2019 | 07:00



Morador do bairro Alzira Franco, em Santo André, o cozinheiro Estefano Zaquini, 24 anos, atinge hoje o seu ápice profissional: disputar a final do MasterChef – A Revanche, na Band, a partir das 22h45. O jovem irá concorrer ao troféu da temporada com Vitor Bourguignon, 26 anos, de Curitiba. “A minha expectativa é enorme. Procuro nem pensar nisso senão não durmo. O meu sonho é ganhar e abrir minha confeitaria no Grande ABC, porque é aqui que me realizei, me profissionalizei e onde quero devolver tudo que me deram.”

Zaquini diz isso porque foi pelas ruas do seu bairro onde encontrou os primeiros voluntários a degustarem suas iguarias. Aos 10 anos de idade já fazia bolos e salgados com a avó, com quem aprendeu a cozinhar. Os colocava em um isopor e saia em busca de clientes. “Foi aí que descobri que era isso que eu queria fazer, que cozinhava bem, e o apoio da vizinhança foi essencial para alcançar este objetivo”, lembra.

Na primeira vez que participou do programa, há cinco anos, Zaquini não se sentia seguro. Agora é diferente. “O MasterChef foi um divisor de águas na minha vida. Com ele consegui entrar em uma cozinha profissional, me formei (em gastronomia com especialização em confeitaria) e ganhei experiência. As provas desta edição estavam mais difíceis, mas estava preparado para elas”, analisa.

Os dois concorrentes terão de fazer menu completo – com entrada, prato principal e sobremesa – e cada prato precisa refletir a história de cada um, suas preferências, e mostrar o que eles consideram o melhor de sua cozinha. Eles terão também de incluir obrigatoriamente três ingredientes nas receitas: jiló, pinhão e caju.

O vencedor será anunciado ao vivo pela apresentadora Ana Paula Padrão e levará para casa R$ 250 mil do Banco do Brasil, um curso de culinária francesa no Le Cordon Bleu Rio de Janeiro, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand, uma cozinha com produtos da Tramontina e o troféu da temporada. Ambos finalistas serão premiados com R$ 1.000 por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.