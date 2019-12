Neymar diz ter 'envolvimento máximo' com PSG e mira título da Liga dos Campeões

16/12/2019 | 16:28



Capa da revista France Football desta semana, o atacante Neymar afirmou que sua prioridade é o Paris Saint-Germain e que está 100% envolvido com o projeto do clube. Ele reforçou que o objetivo desta temporada é conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa.

"Por que sair daqui? Ainda tenho dois anos de contrato, o time continua progredindo. Temos de manter o foco nesta temporada para fazer as coisas bem e ganhar o maior número possível de títulos. Nesta temporada, o objetivo é a Liga dos Campeões", afirmou o jogador.

As declarações acontecem quatro meses após o jogador não conseguir voltar ao Barcelona. Neymar tentou fechar um acordo com o ex-clube até o último instante da janela de transferência, no começo de setembro. "A minha prioridade é o PSG, com o máximo envolvimento a cada semana. Hoje sou jogador do PSG. Me entrego 100%. Darei toda a minha vida para que o time vença em campo", disse.

Sobre o objetivo maior da temporada, o atacante enfatizou que não será fácil, mas que confia no atual grupo para conquistar o primeiro título do PSG na Liga dos Campeões. A equipe francesa vai enfrentar o Borussia Dortmund nas oitavas de final. Os confrontos de mata-mata foram definidos em sorteio realizado nesta segunda-feira.

"A Liga dos Campeões é sempre difícil. Joguei quatro anos no Barcelona e só (o título) conquistei uma vez. Aqui não é diferente, mas estou convencido de que podemos vencê-la", afirmou o brasileiro, citando o título de 2015, quando marcou um dos gols na vitória diante da Juventus, da Itália, por 3 a 1, em Berlin.

A expectativa é para saber se Neymar se manterá saudável. Nas duas primeiras temporadas pelo PSG, o atacante se machucou duas vezes em momentos importantes e não pôde ajudar na Liga dos Campeões. Na atual, ele já ficou fora por um mês por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Até aqui são 11 jogos e oito jogos.

Na mesma entrevista, o brasileiro negou que o seu objetivo é desbancar Messi e Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo. "Nunca jogo para ser o número um. Apenas jogo porque amo futebol. Só me sinto feliz quando jogo. E toda vez que estou em campo, dou 100%", afirmou Neymar.

O atacante ainda defendeu o papel de liderança diferente técnica que exerce e que poucos conhecem o ''verdadeiro'' Neymar. "Apenas meus pais e amigos. O que as pessoas veem é algo completamente diferente. E, no final, eles veem pouco. O verdadeiro Neymar é muito pacífico, muito feliz. Ele é alguém que gosta de ficar com a família e amigos. Gosto de curtir, de saborear todos os momentos da vida com todos."C