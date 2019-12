Marcella Blass



16/12/2019 | 15:48

A inteligência do Google completa automaticamente as frases que as pessoas escrevem no buscador. Mas esses complementos não são feitos de forma aleatória, e sim de acordo com o volume de vezes que os termos já foram buscados. Só que esse sistema pode transformar uma pesquisa super simples em um verdadeiro show de bizarrices. O 33Giga encontrou alguns dos resultados mais curiosos encontrados em 2019 e agrupou em uma galeria para lá de divertida. Confira:























































































































< >