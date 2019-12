Deborah Secco muda de visual para personagem de próxima novela

16/12/2019 | 15:10



Os atores e atrizes algumas vezes precisam mudar bastante de aparência de um papel para outro e tem alguns nomes que ficam conhecidos até como camaleões. Deborah Secco já passou por algumas transformações ao longo da carreira e agora está com o cabelo longo e ruivo, o completo oposto dos fios castanhos e curtinhos que ela estava usando ultimamente. O motivo da mudança foi para o papel que ela irá representar em Salve-se Quem Puder, trama que ocupará o lugar de Bom Sucesso no horário das sete da Globo.

Nas redes sociais, a global compartilhou o processo de transformação no visual. Ela postou vídeos enquanto colocava o alongamento e pintava o cabelo. Ao ver o resultado final, a atriz gravou um vídeo e disse:

- Bem ruivinha, bem lindinha! Vocês gostaram tanto quanto eu? Eu amei tipo infinito!

No internet, Deborah também revelou que a trama tem a data de estreia marcada para 27 de janeiro de 2020 e a personagem dela terá dois nomes ao longo da história, Alexia e Josimara. Segundo o jornal O Globo, a mãe de Maria Flor irá viver uma mulher que, após testemunhar um assassinato precisa mudar de identidade - por isso passará por uma transformação no visual e trocará até de nome. A publicação disse que a atriz com os fios longos e ruivos irá ao ar somente na segunda fase da novela.

Em um post no Instagram, a nova ruiva compartilhou a foto acima e escreveu:

Atenção! Com vocês: Josimara! Ainda não posso contar muita coisa, mas 27 de janeiro está logo alí! Novo visual, novo ano e novas histórias!