Após sofrer infarto, Maurício Mattar agradece apoio dos fãs em vídeo

16/12/2019 | 15:10



Maurício Mattar passou por um susto no último domingo, dia 15. O cantor sentiu um mal estar e foi encaminhado à UPA Geisel e, em seguida, ao internado no Hospital Estadual de Bauru, cidade no interior de São Paulo. No local, foi identificado que Maurício estava tendo um infarto.

Agora, já consciente e estável, o cantor de 55 anos de idade fez questão de gravar um vídeo para o canal de YouTube oficial do Hospital para agradecer o apoio dos fãs e elogiar o corpo médico.

- A todos vocês que enviaram mensagens de carinho, fé, as orações, esse cuidado é tão gratificante, faz a gente crer que a vida valeu a pena, principalmente no nosso ofício.

Ele continuou, falando sobre a qualidade do atendimento que recebeu no centro médico:

- É muito bom a gente perceber o trabalho profissional da medicina no nosso país. Falam tão mal, mas no momento em que a gente é bem recebido, bem tratado, com profissionais de qualidade, e principalmente aqui em Bauru, onde fui internado com infarto, e fui atendido prontamente na emergência.