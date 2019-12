Quatro destinos para curtir a neve nos Estados Unidos

Redação



16/12/2019 | 15:18

Se o sol segue a todo o vapor no Hemisfério Sul, é a neve que atrai brasileiros ao Hemisfério Norte entre dezembro e março. O clima conquista tanto quem gosta de esquiar como os que estão apenas a procura de lugares confortáveis para tomar um vinho ou chocolate quente ao lado da lareira.

Entre os destinos mais procurados pelos brasileiros, Aspen, nos Estados Unidos, é o mais conhecido, mas as estações de esqui americanas vão muito além da badalada vila no Colorado. A Alamo Rent A Car fez uma seleção dos melhores destinos de esqui nos Estados Unidos, indicando como chegar de carro a eles e dando algumas dicas sobre práticas ao volante em situação de neve.

Destinos com neve nos Estados Unidos

Aspen, Colorado

A cidade de 6.600 habitantes é um dos destinos preferidos dos brasileiros que buscam estações de esqui nos Estados Unidos e se rendem ao charme das montanhas nevadas, clima aconchegante e às celebridades que circulam por lá.

Não é à toa que, na última temporada, os visitantes brasileiros foram os que mais passaram pelo destino, atrás apenas dos turistas domésticos.

Lake Tahoe, Califórnia

O estado da Califórnia é bastante conhecido por suas cidades praianas, mas abriga também uma das estações de esqui mais badaladas dos Estados Unidos. Lake Tahoe, cidade cortada por um lago alpino, oferece atividades variadas tanto para os amantes de aventura quanto para os que buscam tranquilidade. O lado norte do lago é conhecido por ser mais tranquilo e indicado para famílias. Já o lado sul oferece vários shows e cassinos.

Sugar Mountain, Carolina do Norte

Esta vila de 197 habitantes localizada no extremo leste do Condado de Avery e cercada pelas montanhas Apalaches, na Carolina do Norte, é uma boa dica para quem quer curtir a neve em clima mais rústico. A região é marcada por córregos, vegetação nativa e a paisagem deslumbrante da montanha.

Gatinburg, Tenneessee

Conhecido como o estado da música country americana, o Tenneessee oferece também outros atrativos para os visitantes brasileiros. Gatinburg, por exemplo, contempla a única estação de esqui do estado sulista e oferece um espetacular festival de inverno que ilumina todo o centro e traz carros alegóricos, balões gigantes, cantores e contadores de histórias.

Segurança ao volante

Dirigir na neve exige cuidados especiais em relação ao veículo e atenção redobrada do motorista. As pistas ficam escorregadias, e as chances de se envolver em um acidente aumentam. O ideal, em tais condições, é optar por um veículo com tração nas quatro rodas, o que aumenta a aderência ao solo.

Entre os meses de dezembro e março, a Alamo também oferece veículos com pneus snow, denominação para uso específico na neve, em várias localidades onde o inverno é mais rigoroso. Por fim, mas não menos importante, os especialistas da empresa recomendam baixa velocidade e redobrar o espaço do carro à frente.

—

Melhores estações de esqui

Por falar em neve, confira na galeria algumas das melhores estações de esqui do mundo.