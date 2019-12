Bia pede afastamento no dia de assumir o São Caetano

Derek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/12/2019 | 15:06



Em decisão surpreendente, Roberto Campi, o Bia, que assumiria nesta segunda-feira o cargo de presidente do São Caetano, seguiu o mesmo caminho do antecessor Nairo Ferreira de Souza e optou pelo pedido de afastamento do clube. Segundo nota divulgada pelo Azulão, o motivo é particular do dirigente. Desta maneira, quem assume o cargo é Carlos André de Freitas Lopes, que ficará no posto, pelo menos, até abril de 2020, data da próxima eleição.

“A responsabilidade é grande. Temos como próxima competição a Copa São Paulo e já estamos montando o elenco para o Campeonato Paulista (da Série A-2). É um desafio, pois o São Caetano está precisando de segurança, tranquilidade. Espero poder colaborar com tudo isso. Colaborar com os funcionários, com a entidade e com todos que vivem pelo São Caetano”, afirmou o novo mandatário, que terá como braço direito o executivo de futebol Carlos Silva.