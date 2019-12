Escritor e tradutor paulista,Modesto Carone morre aos 82 anos

Vinícius Castelli

16/12/2019



Morreu nesta tarde, aos 82 anos, o escritor, tradutor, ensaísta e professor universitário paulista Modesto Carone. A causa da morte não foi divulgada até o fechamento desta edição. O velório acontece nesta terça-feira, a partir das 8h, no Salão Nobre da USP (Universidade de São Paulo).

Nascido em Sorocaba, em 1937, Carone estreou no universo literário com a publicação de contos em As Marcas no Real, lançado em 1979. Ele ficou conhecido por traduzir para o português toda a obra do escritor tcheco Franz Kafka (1883-1924). A primeira delas foi A Metamorfose, trabalho que começou a ser realizado em 1983. Finalizou as traduções em 2002.

Carone venceu o Prêmio Jabuti em 1999 com o romance Resumo de Ana. Ele foi premiado também com o APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) 2009 de melhor livro de ensaio/crítica por Lição de Kafka.