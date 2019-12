Semasa inaugura Estação de Coleta Tamarutaca

Do Dgabc.com.br



16/12/2019 | 14:42



Já está em operação a 22ª Estação de Coleta do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). O novo ecoponto está localizado na alça de acesso do viaduto Luis Meira (na Vila Sacadura Cabral), próximo às avenidas Prestes Maia e Príncipe de Gales.



O equipamento dispõe de todos os serviços já oferecidos nas demais estações de coleta e vai receber recicláveis, pneus, móveis e eletrodomésticos velhos, madeiras, entulho de pequenas construções e também óleo de cozinha. A unidade funciona de segunda a sábado (inclusive feriados), das 8h às 16h.



A expectativa do Semasa é que o novo ecoponto auxilie a reduzir o depósito ilegal de lixo pela região, uma das mais afetadas da cidade com este problema. Além da nova Estação de Coleta, a autarquia mantém na região o programa Moeda Verde, que atende a comunidade do núcleo Tamarutaca, desde agosto deste ano.



Uso gratuito – As estações de coleta do Semasa são equipamentos públicos e de uso gratuito, destinadas aos moradores de Santo André. Até 2020, a expectativa da administração municipal é ampliar o número de ecopontos para 40, facilitando ainda mais a vida dos munícipes. Os endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos no site do Semasa e no app "Semasa Mobile", onde é possível verificar, por meio de geolocalização, a estação mais próxima.



Em todos estes equipamentos a população pode depositar até 1 m³ de resíduos mensalmente, o equivalente a dez sacos de 100 litros. Para deixar os resíduos nas estações, é necessário apresentar um comprovante de residência ou transportar o material em um veículo com placas de Santo André.



Parque Linear – A construção do novo ecoponto do Semasa integra pacote de intervenções realizadas pela Prefeitura de Santo André na avenida Prestes Maia e entorno, contemplando revitalização completa da via, criação de novas áreas verdes, de lazer e para práticas esportivas, instalação de nova iluminação em LED e recapeamento em toda a avenida, além de câmeras de monitoramento que estão interligadas ao COI (Centro de Operações Integradas).



As intervenções para a criação do Parque Linear Prestes Maia contemplaram também a construção de três quadras de futebol society, duas quadras poliesportivas, novas sinalizações viárias, criação da Praça Associação dos Amigos da Polícia Militar, localizada em frente ao Tiro de Guerra, entre outras obras.