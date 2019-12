Chevrolet Onix: saiba qual versão desvaloriza menos

Da Redação



16/12/2019 | 14:48

A KBB Brasil, especialista em precificação de automóveis, usou o Onix para descobrir qual é a diferença entre as taxas de desvalorização, após um ano de uso, de suas versões. Foram comparados dois períodos da primeira geração: antes e depois do facelift da linha 2017 do modelo.

Levando em consideração os preços dos carros em setembro de 2019, o levantamento mostra que, na geração anterior do modelo, o Onix Joy se comporta como o carro de entrada, as versões LT e LTZ como os segmentos intermediários e o Activ se posiciona como o topo de linha.

No entanto, os automóveis que menos e que mais desvalorizam pertencem a essa última leva do Chevrolet Onix.

Confira a relação completa:

CHEVROLET ONIX – 2017 A 2019 Período Marca/Modelo Valor (Ago/2019) Desvalorização 2017 a 2019 CHEVROLET ONIX Hatchback 4P ACTIV 1.4 8V FLEX 4×2 Automático R$ 60.846 -5,01% 2017 a 2019 CHEVROLET ONIX Hatchback 4P LT 1.0 8V FLEX 4×2 Mecânico R$ 43.555 -5,07% 2017 a 2019 CHEVROLET ONIX Hatchback 4P LTZ 1.4 8V FLEX 4×2 Mecânico R$ 48.234 -5,31% 2017 a 2019 CHEVROLET ONIX Hatchback 4P LT 1.4 8V FLEX 4×2 Mecânico R$ 53.418 -8,33% 2017 a 2019 CHEVROLET ONIX Hatchback 4P LTZ 1.4 8V FLEX 4×2 Mecânico R$ 40.846 -8,48%

Chevrolet Onix Plus Premier

Testamos: confira na galeria mais detalhes do Chevrolet Onix Plus Premier e leia o teste completo aqui.

