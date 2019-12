Vladimir Brichta se diverte por fazer par romântico com Taís Araujo, mulher de seu melhor amigo, Lázaro Ramos: - Somos muito íntimos

16/12/2019 | 14:10



Vladimir Brichta, que está atualmente trabalhando na novela Amor de Mãe, em entrevista ao jornal Extra, revelou alguns detalhes sobre seu personagem Davi, além de comentar que acha engraçado fazer par romântico com Taís Araújo, esposa de um dos melhores amigos dele, Lázaro Ramos. Lembrando que a mulher de Vladimir, Adriana Esteves, também está na trama vivendo uma das protagonistas, Thelma.

- Até agora, li uma cena em que Davi e Thelma [personagens que Vladimir e Adriana na ficção] se encontram. Mas nada demais. Adriana até disse: Ah, não vou nem olhar pra você. As pessoas gostam, né? Tem uma coisa definitiva que faz com que estejamos juntos nos trabalhos. É que falamos a mesma língua. Se uma novela me interessa, vai interessar a ela também. Isso tende a nos unir mais. Nos chamam não só para explorar o casal, mas entendem que estamos na mesma sintonia, nos comunicamos de forma parecida, comentou ele.

O ator também conta que se diverte de fazer par com Taís e explica que tanto ele e Adriana, quanto Taís e Lázaro, são todos muito próximos.

- Somos muito íntimos, a ponto de termos um grupo no WhatsApp só do quarteto. Mas só encontrei Lazinho [Lázaro] uma vez depois da estreia. E ele ia fazer uma participação na história como Paulo, marido da Vitória [o ator Fabricio Boliveira acabou fazendo]. Teria sido mais motivo de risadas e brincadeiras, descontraiu ele.

Vladimir também contou que, antes mesmo de estrear a novela, recebeu um conselho preocupado de seu pai, Arno. O artista contou que o pai, ciente de que ele daria vida ao ambientalista Davi, pediu para o filho tomar cuidado.

- Não deixa virar caricatura, não!, disse Arno - que é geólogo. Logo em seguida, Vladimir deu detalhes sobre o puxão de orelha que levou:

- Ele me deu uma chamada! A família é exigente, mas eu pensei: Espera para ver. Meu irmão, Maurício, que é biólogo do Ibama e dedica a vida a combater a extração ilegal de madeira, disse que seus colegas estão gostando bastante e curtiram a cena em que Davi salvou uma tartaruga presa numa embalagem plástica. E olha que eles viram mesmo estando no interior de Minas Gerais, no meio de um processo real de combate a uma ação predatória do homem: o desmonte de um cativeiro de animais silvestres. Bateu de um jeito legal, principalmente para esse público, que poderia se identificar ou rejeitar. Por enquanto, passei no teste, brincou o ator de 43 anos de idade.