DOU traz autorização para afastamento de presidente do BC e férias de ministros

16/12/2019 | 13:54



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ficará afastado do cargo no período de 30 de dezembro a 3 de janeiro de 2020, para tratar de assuntos particulares. A exposição de motivos para o afastamento do presidente do BC está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 16.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também ficará afastada no período de 21 de dezembro a 5 de janeiro de 2020, para tratar de assuntos particulares.

Vários outros ministros estão planejando férias nos próximos dias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estará de férias no período de 2 a 10 de janeiro do próximo ano.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, estará de férias de 23 de dezembro a 8 de janeiro de 2020.

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, sai de férias de 23 de dezembro a 3 de janeiro de 2020.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também irá tirar férias de 31 de dezembro a 10 de janeiro de 2020.

Todas as autorizações para férias e afastamento do cargo estão publicadas na edição desta segunda-feira do DOU.