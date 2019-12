Após polêmica com cantora Jennyfer Oliver, Patrícia Abravanel defende Silvio Santos: - Não achei nada demais

16/12/2019 | 13:11



Depois de Silvio ter sido acusado de constranger a cantora Jennyfer Oliver no quadro Quem Você Tira, o apresentador - que não tinha se pronunciado até então - comentou o caso no quadro Jogo do Pontinho, em seu programa do último domingo, dia 15.

Em uma conversa com sua filha, Patrícia Abravanel, Silvio trouxe o assunto à tona:

- Disseram aí na internet que eu não quis que uma cantora cantasse porque ela é negra. Então, eu sou homo..., falava o apresentador, até ser interrompido por Lívia Andrade - que participava do quadro.

- Racista, apontou ela.

- Homossexual ainda não. Homofóbico?, questionou Silvio, tentando lembrar o termo. Sua filha, que estava na sua frente, disse:

- Racismo. Falam que você é misógino, que é uma palavra que eles nem sabem o que é..., falou Patrícia.

- Misógino é homem que não gosta de mulher, comentou o apresentador.

- Mas você gosta. Só tem mulher aqui, disse Patrícia, que ainda continuou:

- Posso falar? Eu assisti e não achei nada demais. Ele sempre escolhe quem ele gosta mais. Ele pede para o pessoal votar, mas a decisão é de quem? Dele! Então, não é porque ela é negra, disse a filha.