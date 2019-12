Taís Araújo marca presença no Mais Você e fala sobre perda de filho

16/12/2019 | 13:10



Taís Araújo marcou presença no Mais Você nesta segunda-feira, dia 16, comandando por Ana Maria Braga e acabou relembrando quando estava grávida de gêmeos e que acabou perdendo uma das crianças no começo de sua gestação.

Perder um filho numa gestação avançada complica numas coisas duras e difíceis que você precisa enterrar a criança, por isso não passei. Não foram nem oito semanas, foram mais. Eu descobri oito semanas antes que estava grávida do meu primeiro filho, João Vicente, e aí o segundo nenê não tinha batimento.

Aguardando o resultado dos exames para saber o que estava acontecendo com a criança, Tais acreditou que o bebê poderia estar se desenvolvendo e com o conselho dos médicos voltou a trabalhar.

A gente não sabia se ele estava se desenvolvendo. Aí eu estava numa peça e fiquei 15 dias naquela tensão, quando voltei não tinha batimento, ele tava embaixo e o corpo absorveu. Olha que loucura, não tive sangramento.

Mesmo com todo o problema, a atriz ainda tentou engravidar mais uma vez depois do nascimento de apenas um dos gêmeos que esperava, mas também não teve sucesso.

Depois que nasceu o João Vicente, eu tentei engravidar de novo e perdi de novo, logo no comecinho. Essa com sangramento, um pouco mais chatinha, mas não é uma perde de gestação avançada.

Lembrando que Taís Araújo é casada com Lázaro Ramos e o casal tem dois filhos: João Vicente, de oito anos de idade e Maria Antônia, de quatro anos de idade. Ainda durante o programa e em um clima um pouco mais leve, a artista que não aparecia no programa de Ana Maria Braga desde 2017, acabou brincando com o fato de uma antiga receita que a apresentadora ofereceu para Taís e ela acabou recusando.

Ana Maria Braga lembrou do climão ocorrido em 2017 e até brincou com a atriz ao trazer uma abóbora para a mesa, mas diferentemente do outro ano, Taís não recusou porque entendeu que era uma brincadeira e a apresentadora aproveitou a fruta para mostrar que tinha um presente ali para Araújo.