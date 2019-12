Glamour Garcia é a primeira atriz trans a conquistar 'Troféu Domingão'

16/12/2019 | 13:06



Glamour Garcia foi a primeira transexual a faturar o Troféu Domingão. O prêmio foi concedido neste domingo, 15, durante celebração no Domingão do Faustão. A atriz concorreu com outros nomes como Nany People, que também é trans, e Carol Garcia.

"Estar aqui hoje junto com a Nany é uma prova de que nós não somos só capazes. Nós também somos felizes, acreditamos, ocupamos nosso espaço. Tenho muito orgulho de ser atriz e estar aqui hoje", comemorou a atriz. Glamour Garcia interpretou a Britney na novela A Dona do Pedaço, na TV Globo.

Faustão destacou a violência que a população trans ainda sofre nas ruas. "Infelizmente a estatística de vida das pessoas trans ainda é muito curta justamente por causa disso. As pessoas trans são violentadas e assassinadas ainda", concordou Glamour Garcia.

Nas redes sociais, pessoas vibraram com a premiação da atriz. "Glamour Garcia ganhou a gente ainda pode ter esperança", disse, por exemplo, uma internauta.