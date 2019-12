Festa de Natal do Fundo Social de Solidariedade reúne mais de 7 mil famílias

Do Dgabc.com.br



16/12/2019 | 12:12



O clima de solidariedade tomou conta do Ginásio Milton Feijão, no sábado (14), durante da Festa de Natal do Fundo Social de Solidariedade de São Caetano. Ao som do grupo de samba Demônios da Garoa, cerca de 7.400 famílias cadastradas nos programas sociais receberam cestas especiais com itens natalinos, brinquedos para crianças com até 11 anos de idade e concorreram a 18 prêmios.



"Sem dúvidas, hoje é o dia mais esperado do ano. Fizemos o maior evento social de 2019 e, no que depender da Prefeitura, faremos muito mais por toda a população em 2020", discursou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). “Foram mais de 700 voluntários engajados em emanar boas energias e transmitir carinho para essas famílias”.



A presidente do Fundo Social e primeira-dama Denise Auricchio definiu a ação como uma corrente do bem para aqueles que mais precisam de atenção. "Essa é a 11ª Festa de Natal que realizamos e nosso maior objetivo é compartilhar afeto com as famílias”, lembrou Denise. “Aproveito para desejar a todos um 2020 de realizações de sonhos, com muita esperança e bênção. Essa não é uma festa da administração, mas, sim, da cidade", completou.



"Ao longo do ano, em muitas vezes acabamos deixando a solidariedade passar despercebida. Com essa festa, resgatamos os bons sentimentos e boas ações", disse o deputado estadual Thiago Auricchio.



PREMIADOS

Empresas como a Adria, Instituto General Motors, Livraria Multiletras, Mirasoft, Motoronda da Amazônia, Stacciarini Comércio de Doces e Salgados e Sanejets foram patrocinadoras do evento. Em três grupos, foram sorteados 18 prêmios no total. Confira os vencedores:



Grupo 1 - Edvanda dos Anjos Jesus, do Bairro Santa Maria (cesta de produtos Adria e um liquidificador), Maria Lúcia Santos, do Bairro Santa Maria (micro-ondas), Maria de Lurdes Sousa dos Santos, do Bairro Nova Gerty (fogão), Sandra Carneiro Silva, do Bairro Nova Gerty (máquina de lavar roupas), Aparecida Sandra Fernandes Marques, do Bairro Nova Gerty (geladeira) e Aneri Bolgar, do Bairro Nova Gerty (moto Vespa).



Grupo 2 - Selma Souza de Matos, do Bairro Santa Maria (cesta de produtos Adria e um liquidificador), Lindalva Dantas, do Bairro Fundação (micro-ondas), Cecília Borges, do Bairro Olímpico (fogão), Creusa Elvira da Silva, do Bairro Barcelona (máquina de lavar roupas), Maria da Rocha Evangelista, do Bairro Oswaldo Cruz (geladeira) e Maria Elvira da Rocha, do Bairro Mauá (moto Vespa).



Grupo 3 - Maria de Lourdes Silva, do Bairro Oswaldo Cruz (cesta de produtos Adria e um liquidificador), Tânia Rodrigues Castilho, do Bairro Nova Gerty (micro-ondas), Franciele Maria Pereira, do Bairro Nova Gerty (fogão), Poliana Silva de Carvalho, do Bairro Olímpico (máquina de lavar roupas), Cauã Serafim Galindo, do Centro (geladeira) e Yara Santos Lopes, do Bairro Olímpico (moto Honda).



“Meu presente de Natal chegou mais cedo. Estou tão feliz que não consigo acreditar”, celebrou Aneri Bolgar, ganhadora de uma moto, ao revelar que vai usar o prêmio para se deslocar para o trabalho e no dia a dia. “Ainda vou poder economizar com o dinheiro da passagem e aproveitar melhor o tempo”, completou.



Poliana de Carvalho também comemorou a boa sorte. “Estou muito grata. Estava de olho na moto, mas fico feliz com a máquina de lavar. Veio em ótima hora”, vibrou.