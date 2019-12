Diadema inicia obras no Núcleo K

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/12/2019 | 11:14



A Prefeitura de Diadema iniciou, na manhã desta segunda-feira (16), as obras no conjunto habitacional Núcleo K da Vila Nova Conquista, bairro Piraporinha, na cidade. Pelo menos 83 famílias esperam pela construção das moradias e regularização fundiária, também prometido pela gestão Lauro Michels (PV). A entrega está prevista para o mês de abril de 2020.

O projeto, iniciado de parceria entre o município e a União, chego a ser iniciado, porém, as intervenções foram abandonadas por duas empreiteiras na época. Nova licitação, finalizada em outubro deste ano, deu aval para a ECG Engenharia Construções e Geotécnica tocar a obra, que ficará responsável pela construção e acabamento de todas as unidades e a infraestrutura de pelo menos duas vielas próximas ao Núcleo, que receberão drenagem e recapeamentos.

"Essa empresa (ECG) já fez outras obras nessa proporção no Grande ABC, então, agora, estamos seguros e tranquilos com esse contrato. Torcemos para que em janeiro e fevereiro as chuvas, época de chuvas, possa colaborar também, senão a equipe será dobrada para finalizar as intervenções até abril", destaca a secretária de Habitação do município, Regina Gonçalves.

O investimento de toda obra está avaliada em R$ 4,5 milhões, sendo R$ 3,6 milhões destinados pela administração municipal e R$ 832 mil pelo Governo Federal. "Fizemos todo processo burocrático novamente por conta do abandono das antigas empreiteiras. Então, vamos entregar tudo completo aos moradores, que terão além das moradias, a regularização fundiária e as estruturas, como iluminação, parque para crianças e calçadas adequadas", avalia Lauro.

A notícia do início das obras traz esperança para as famílias que serão contempladas e hoje, aguardam seus apartamentos com auxílio-aluguel. Exemplo é a desempregada Alzeni Pereira Lima, de 41 anos, que utiliza a ajuda - no valor de R$ 420 - para pagar o aluguel. "Atualmente, moro com a minha filha e ela é a única que trabalha. Faço trabalhos temporários mas mesmo assim, o orçamento fica apertado final do mês. Estamos ansiosos e com a expectativa muito alto para abril (previsão de entrega das moradias)", finaliza a moradora.

Mais informações, amanhã (17) no caderno de Setecidades.