Khloé Kardashian impressiona ao aparecer vestida como Kris Jenner

16/12/2019 | 11:11



Durante as gravações do último episódio da temporada de Keeping Up With the Kardashians, Khloé Kardashian acabou impressionando a todos quando apareceu totalmente caracterizado como Kris Jenner.

A empresária, claro, compartilhou em suas redes sociais a caracterização e ficou extremamente surpresa com o tamanho da semelhança entre as duas. Na legenda da publicação, Khloé escreveu:

É seguro dizer que me diverti muito sendo a Kris Jenner! Ela é tão fabulosa. PS: Nunca pensei que parecesse tanto com a minha mãe até colocar essa peruca.

Logo após a foto ser publicada, os fãs acabaram indo ao delírio e ficaram bem mais assustados ainda com o quanto as duas estão parecidas.

Esta é a primeira vez que ela realmente se parece com sua sua mãe, uau!, disse uma seguidora.

Você é a sua mãe cuspida! Já tinha notado isso há algum tempo, comentou outra.