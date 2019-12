Ford Mustang Black Shadow chega ao Brasil em 2020

Da Redação, com assessoria



16/12/2019 | 11:18

A gama de modelos esportivos vendidos no Brasil deve crescer a partir de 2020. A Ford confirmou que o Mustang Black Shadow, edição comemorativa de 50 anos do muscle car, chega às concessionárias do País no início do ano que vem (a data oficial ainda não foi divulgada).

O modelo é equipado com um motor V8 de 466 cavalos e transmissão automática de dez velocidades. Ele usa a base mecânica do modelo GT 3 Premium, com itens de diferenciação exclusivos que prestam um tributo à história do Mustang.

O visual do Black Shadow é marcado pelo teto e aerofólio pretos, faixas exclusivas nas laterais e no capô, novas rodas de 19 polegadas e emblema em preto na grade dianteira, diferenciando o novo modelo.

Na cabine, além do revestimento dos bancos e das portas em alcântara, com costuras especiais, o carro traz acabamento de fibra de carbono no painel central e na alavanca do câmbio. Já o emblema comemorativo “55 Years” é exibido em destaque no painel.

“O Black Shadow traz tudo que os fãs do Mustang apreciam: alta potência, exclusividade e personalidade marcante, com a tecnologia mais avançada já oferecida no nosso pony car. É um carro digno de colecionador”, disse Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul.

Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow