Tentativa de assalto a banco bloqueia avenida na zona sul de São Paulo

16/12/2019 | 10:24



Uma tentativa de assalto a banco na manhã desta segunda-feira, 16, terminou em troca de tiros e com o bloqueio de um trecho da Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú, na zona sul da capital paulista. De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), a ocorrência afetou 27 linhas, que tiveram suas rotas desviadas. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, um grupo com oito a dez homens armados entrou em uma agência bancária por volta das 5h10. Com a chegada dos policiais, os assaltantes utilizaram dois ônibus para fechar a avenida e fugiram. Houve troca de tiros e um suspeito foi detido para averiguação. O caso foi registrado no 101º DP (Jardim das Imbuias). A SPTrans informou que desvios foram feitos para permitir a circulação dos ônibus pela região.