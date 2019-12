Alguém tinha dúvida?

Márcio Benardes



16/12/2019 | 10:21



(São Paulo – Márcio Bernardes) – Efervescente, emocionante, agitada e com resultado positivo no campo foi a passagem de Jorge Sampaoli pelo Santos. Ele saiu na semana passada e não cumprirá o restante do contrato até dezembro de 2020.

Todos sabiam que essa seria a decisão do treinador. Se alguém ficou surpreso é porque foi inocente na história ou não conhece o atual bastidor do Santos.

A saída não terminou a história. Haverá muita briga nos tribunais.



Investigação

Os aumentos salariais de alguns jogadores do São Paulo merecem ser investigados seriamente pelo Conselho Deliberativo. Se os números anunciados forem corretos, a síntese é que está havendo má gestão e dilapidação do dinheiro do clube.

O silêncio dos interessados pode conotar prevaricação.



Pior dos piores

Discussão acalorada de palmeirenses de várias gerações; Maurício Gagliotti poderá tornar-se o pior presidente da história do Palmeiras.

Isso é um pouco exagerado. Sob sua gestão o clube foi campeão brasileiro em 2018. Mas suas atitudes, muitas polêmicas, continuarão provocando os apaixonados torcedores.



CPB

Promete muita emoção a festa que o Comitê Paraolímpico Brasileiro fará nesta terça-feira no Hotel Unique. Os melhores para-atletas e destaques de 2019 serão homenageados.

Com muitas medalhas conquistadas nas últimas Paraolimpíadas e mais recentemente no Parapan de Lima, considero o movimento paraolímpico do Brasil bambambã.



Bom reforço

Ninguém duvida que Luan é um grande reforço para o Corinthians. Além de ter declarado que é corintiano desde criança, o jogador vai trazer mais qualidade para o futebol do time.

Estranho foi a negociação; mais de R$ 20 milhões por apenas 55% do valor do passe. Quem faz isso é porque está com muito dinheiro (?!).

O tempo é o senhor da razão.

O melhor

Palmeiras aplicou o plano B e trouxe Vanderley Luxemburgo. Sempre disse que ele é o melhor do Brasil. Porém, alguns torcedores e conselheiros não gostaram da contratação. Espero que o treinador reflita sobre essa rejeição. É por causa da sua má fama de se meter em tudo, suspeitas em vendas e contratações de jogadores e o principal: pôquer.

Se ele aceitar um conselho fará um trabalho excepcional; cuide só do futebol. E contenha-se no carteado.