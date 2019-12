Isis Valverde fala sobre fake news e lança livro de poesias

16/12/2019 | 10:11



A última semana para Isis Valverde foi marcada por alguns acontecimentos um tanto quanto chato. Para quem não lembra, a atriz compartilhou uma foto totalmente posada em sua rede social amamentando o seu filho, Rael, e acabou sendo alvo de uma fake news, e em entrevista ao Extra, Isis falou um pouco sobre o acontecimento e como se sentiu.

- Senti tristeza porque isso evidencia o quanto ainda temos que avançar, como ainda sexualizam o corpo da mulher, o ato de amamentar. Enquanto uma coisa como essa continuar acontecendo, ainda será censurado uma mulher amamentar em público, por exemplo. E isso não deveria acontecer.

E aos 32 anos de idade, a atriz anda acumulando algumas funções em sua vida. Lançando o seu primeiro livro, Camélias em mim, Isis contou para a publicação quando se sentiu realmente preparada para compartilhar tudo o que escrevia.

- Me senti preparada no momento em que comecei a querer dividir com as pessoas as visões que eu tinha sobre o mundo: as minhas divagações, os meus pontos de vista e os meus sentimentos mais profundos por algumas coisas, um pouco da infância, como eram as coisas através dos meus olhos na minha infância, inspirações que eu tenho no meu dia a dia.

Desejamos que as vendas do livro de Isis Valverde seja realmente um sucesso, assim como os trabalhos que a atriz protagonizou nas telinhas. A artista ainda aproveitou o último domingo, dia 15, para compartilhar uma foto ao lado do marido, André Resende e de Rael.

A família apareceu no click em frene a uma paisagem verde e diversos seguidores aproveitaram para comentar e elogiar a beleza do trio junto com a paisagem. Na legenda da publicação, Isis escreveu:

Saudade da minha casa do mato, céu azul infinito, cavalos desenfreados no pasto. Saudade do mugir profundo do gado no quintal, leite fresco na mesa, pão de queijo pingando manteiga no prato. Saudade dos meus meninos de ouro de Minas. Ensolarado domingo de sutileza e gratidão seria minha certeza.