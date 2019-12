16/12/2019 | 10:11



Que Tatá Werneck tem um bom humor pra lá de alto, isso já não é novidade para ninguém. E foi no último domingo, dia 15, que a apresentadora resolveu fazer um passeio em um shopping, no Rio de Janeiro, e para a surpresa do fotógrafo, Tatá apareceu fazendo alguns gestos durante o flagra.

As poses começaram no melhor estilo: 'Pare de fazer a foto!', e passando por até uma cara de choro. Mas claro, tudo não passou apenas de uma brincadeira da humorista.

Em seguida, Tatá Werneck mandou diversos beijos para a câmera e mostrou toda a sua simpatia, deixando ainda mais claro que tudo foi uma brincadeirinha.