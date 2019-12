Luz vermelha no trânsito

Do Diário do Grande ABC



16/12/2019 | 09:56



Limites de velocidade, radares, fiscalização eletrônica, bafômetro e multas são ferramentas importantes na árdua luta para garantir o respeito às leis de trânsito e o direito de ir e vir de pedestres, mas são comprovadamente ineficazes, conforme explicita reportagem de hoje deste Diário, ao apontar que o Grande ABC registrou 5.412 acidentes com vítimas desde janeiro. Nada menos do que o absurdo número de 18 ocorrências a cada dia. A conta fica ainda mais trágica quando se sabe que 191 pessoas perderam a vida em vias e estradas da região.



Especialistas colocam a culpa sobretudo na conta do poder público, que não adota medidas eficazes para reduzir esses índices. Quando muito, aparecem aqui e ali campanhas sazonais de segurança no trânsito, mas que deveriam ser permanentes. Afinal, novos motoristas e motociclistas surgem a cada dia em uma região de sete cidades e cerca de 2,8 milhões de habitantes. Sem contar uma frota de aproximadamente dois milhões de veículos, que fazem de ruas e avenidas do Grande ABC um verdadeiro caos e palco perfeito para acidentes.



Obviamente, em muitos casos a culpa pelo acidente é única e exclusivamente de quem conduz o veículo, porque circula em velocidade muito acima da permitida em determinada via ou se arrisca – e põe a vida de outras pessoas em risco – a dirigir após ingerir bebida alcoólica, numa evidente demonstração de irresponsabilidade. Claro que é impossível fiscalizar milhares de condutores que cruzam as milhares de vias do Grande ABC diuturnamente.



Portanto, há que se encontrar meios que tornem as ruas da região mais seguras para todos os seus moradores. Para além das campanhas educativas e das armas disponíveis, é preciso buscar na tecnologia ferramentas mais eficazes contra todos os tipos de manobras e práticas que fazem do trânsito uma ameaça permanente à vida. Porém, nada disso surtirá efeito se aqueles que conduzem veículos perigosamente não se conscientizarem de que esse pode ser um caminho sem volta. Para eles e para outros.