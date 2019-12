4 destinos ideais para fazer roadtrips pela Europa

Redação



16/12/2019 | 08:48

As roadtrips pela Europa costumam atrair muito viajantes, já que o Velho Continente conta com diversos países com dimensões pequenas e livre fronteira. Com o advento das boas estradas, em um único roteiro é possível conhecer diversos destinos.

Com a proximidade das férias de fim e de início de ano, é preciso definir uma boa rota para aproveitar ao máximo a experiência. Confira um roteiro com opções “bate-volta” partindo de quatro cidades encantadoras.

Roadtrips pela Europa

Portugal: de Lisboa para Sintra

Com diversas praças, palácios, monumentos e museus, Lisboa encanta quem chega de fora. Os pontos turísticos que mais se destacam na capital portuguesa são o Teleférico de Lisboa, do qual é possível ter uma visão ampla e diferenciada da cidade; a Torre de Belém, localizada às margens do Rio Tejo e considerada pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade; e o Castelo de São Jorge, um dos locais mais conhecidos e importantes da região.

A apenas 30 quilômetros da capital está localizada Sintra, vila que chama atenção pelo clima pitoresco que mistura o verde da serra com os belos palácios. Não deixe de visitar também o Cabo da Roca, ponto mais ocidental da Europa continental e que proporciona uma vista deslumbrante do Oceano Atlântico.

Espanha: de Barcelona para Girona

O ponto turístico mais famoso de Barcelona é a Igreja Sagrada Família, obra de Antoni Gaudí. Outro local muito conhecido é o Museu Picasso, que, como o nome sugere, reúne obras de Pablo Picasso. O artista morou por muitos anos na cidade.

Para os amantes de esportes, o estádio Camp Nou, do time de futebol Barcelona, é parada obrigatória. Trata-se de um dos locais mais visitados de toda a Espanha e que conta também com um museu.

De Barcelona é possível rodar até Girona em uma das ótimas roadtrips pela Europa. Localizada a cerca de 100 quilômetros da capital da Catalunha, a cidade tem uma arquitetura medieval composta por antigas muralhas e traz como principal cartão-postal o Rio Onyar, que tem em suas margens diversos prédios coloridos.

França: de Nice para Cannes

Seguindo pelas estradas europeias, o próximo destino é Nice, uma das joias do litora francês. O principal ponto turístico da cidade é a Promenade des Anglais, avenida beira-mar com cerca de 7 quilômetros de extensão. Além dela, vale apreciar as sinfonias, o balé e a Ópera de Nice.

A menos de 34 quilômetros de distância está situada a famosa Cannes. Conhecida principalmente pelo festival de cinema, a cidade tem muito a oferecer. Optar por um passeio pela Rue d’Antibes é uma ótima escolha para quem busca fazer compras em estabelecimentos de renomadas grifes.

Outro ponto interessante da Riviera Francesa é o Musée de La Castre, construção medieval que oferece ao visitante a possibilidade de ver o porto de Cannes por um mirante.

Itália: de Milão para Verona

Milão reserva belos cenários em sua região central, com destaque para a praça Piazza del Duomo, uma das principais do país. É lá que fica a catedral de Milão, uma das maiores do mundo, que impressiona pela majestosa arquitetura.

Além disso, a cidade é a capital italiana da moda. Se você está em busca de roupas novas, o Quadrilátero da Moda, formado pelas quatro ruas onde estão as principais marcas de luxo, é um destino imperdível.

A partir de Milão, dá para fazer uma das boas roadtrips pela Europa até Verona, que fica a cerca de 160 quilômetros. A cidade é uma das mais conhecidas da Itália, principalmente pelo clássico da dramaturgia “Romeu e Julieta”. Uma das principais localidades visitadas é a Casa de Julieta, marcada pelas diversas cartas de amor deixadas pelos turistas na entrada.

Visite também a Arena de Verona, anfiteatro romano que chama atenção não só pela admirável estrutura, mas também pelas belíssimas apresentações de óperas.

