Disney Springs: tudo sobre a área com lojas e restaurantes do complexo

Paulo Basso Jr.



16/12/2019 | 08:48

A arquitetura colonial inspirada nos charmosos vilarejos americanos da Flórida nos anos 1920 cria uma atmosfera à parte, mas o fato é que a Disney Springs é moderna para valer. Uma recente reforma transformou o complexo de compras e lazer da Disney World, até então chamado de Downtown Disney, em uma parada obrigatória em Orlando, que funciona muito bem para quem está atrás de compras, refeições ou apenas desejando alguns momentos relax na cidade.

Próximo de uma das entradas principais do complexo do Mickey, o centro de lazer conta com prédios enormes com vagas gratuitas de estacionamentos e vive lotado, dia e noite. Para quem está hospedado em algum dos hotéis da Disney World, há acesso sem custo de ônibus e, em alguns casos, de barco.

Disney Springs: principais atrações

Há cerca de 150 atrações na Disney Springs, com destaque para as lojas e restaurantes temáticos. Recentemente, o complexo ganhou uma área exclusiva destinada à NBA, liga americana profissional de basquete, com experiências interativas e opções variadas de compras e refeições.

Nos próximos anos, a trupe canadense do Cirque du Soleil voltará ao centro de lazer com um novo espetáculo, já que o anterior, chamado La Nouba, embora fantástico, saiu de cartaz em 2017.

Divulgação Characters in Flight Balloon Soars Above Disney Springs

Enquanto os malabaristas circenses não dão as caras, é possível curtir muitas outras atrações na Disney Springs, como shows, salas de cinema, pistas de boliche e até passeios pelo lago local em barquinhos que parecem carros antigos.

Ou então seguir para o alto e avante a bordo do Aerophile – The World Leader in Balloon Flight, balão ligado por um cabo que sobe até pouco mais de 120 metros de altura e sobrevoa a região por cerca de 10 minutos. A vista 360° lá de cima é interessante, com boa parte da Disney World se descortinando no horizonte. O tour depende das condições climáticas.

Para as crianças

Os menorzinhos também têm vez no complexo, com atrações como um carrossel feito artesanalmente na Itália e ornamentado com 570 lâmpadas.

O esquema preferido da turminha, porém, é a Bibbidi Bobbidi Boutique, salão de beleza que tem uma filial dentro do Castelo da Cinderela, no Magic Kingdom, e no qual é possível fazer penteados, maquiagem e comprar roupinhas das princesas da Disney e outros personagens antes de sair saltitante por Orlando.

Compras na Disney Springs

A Bibbidi Bobbidi Boutique fica na World of Disney, a maior loja de produtos da Disney World do mundo. Ali dá para se perder fácil, tamanha a sucessão de salas com brinquedos, roupas, bichos de pelúcia, artefatos para casa, pins, bonecos e até obras de arte. Praticamente todos os itens vendidos em qualquer loja dos parques temáticos do complexo do Mickey pode ser encontrado por lá – pelos mesmos preços, inclusive.

Divulgação Coca-Cola Store at Disney Springs

Há muitas outras lojas temáticas nos arredores, com destaque para grifes como LEGO, Star Wars e Marvel. A Disney Springs abriga ainda um espaço dedicado a Coca-Cola, com itens da marca à venda e um bar que funciona como um rooftop e oferece uma bela vista da área.

Paulo Basso Jr. World of Disney

Tem também lojas tradicionais no pedaço, e a lista de grifes da moda não faz feio para nenhum shopping local. Zara, Kate Spade, MAC, Sephora, Uniqlo, L’Occitane, Lacoste, Tommy Bahama, Pandora, Havaianas… Estão todas por lá, muitas vezes com lançamentos e itens exclusivos.

Divulgação UNIQLO at Disney Springs

Os restaurantes da Disney Springs

Mas é na hora que a fome bate que a Disney Springs se mostra um prato cheio. Aberto das 10h a meia-noite (em alguns dias da alta temporada, até 2h da manhã), o centro de entretenimento é uma boa pedida na hora do almoço, quando costuma estar mais vazio, e do jantar, quando é preciso fazer reserva em muitas casas na alta temporada.

Divulgação Jock Lindsey’s Hangar Bar at Disney Springs

As opções esbanjam criatividade. Onde mais você poderia, por exemplo, tomar um drinque em um ambiente inspirado no hangar do piloto de avião do filme Indiana Jones, como ocorre no Jock Lindsey’s Hangar Bar?

Divulgação Morimoto Asia at Disney Springs

Isso sem contar os ambientes sofisticados, como o Morimoto Asia, um dos asiáticos mais prestigiados do mundo, com cardápio assinado pelo renomado chef Masaharu Morimoto, e o Wolfgang Puck Bar and Grill, nova casa do estrelado chef Wolfgang Puck, que tem clima de fazenda e serve bons grelhados.

Quem também pintou por lá foi o chef espanhol José Andrés, com uma filial do Jaleo, restaurante com casas abertas em Las Vegas e Washington e que prepara ótimas tapas. Há ainda outros endereços modernos que valem a visita, como o STK Orlando, churrascaria que aposta em carnes nobres (e preços salgados), o Wine Bar George, uma descolada taverna de vinhos, e o The Edison, erguido em um galpão com ambiente industrial, que serve especialidades americanas.

Divulgação STK Orlando at Disney Springs

Quem vai à Disney World, porém, sabe que ela sempre remete aos clássicos, e na Disney Springs não poderia ser diferente. Um dos restaurantes mais tradicionais do complexo é o Rainforest Cafe, onde, vez por outra, um temporal é simulado (calma, você não vai se molhar) e enormes bonecos de animais tropicais começam a se mexer e fazer barulho – enquanto os comensais saboreiam pratos fartos, com destaque para a comida mexicana.

As crianças adoram, assim como rola no T-Rex, onde até os nuggets têm formato de dinossauro. Sorte que é você que os come, e não o contrário.

Divulgação The Edison at Disney Springs

A lista ainda inclui a envolvente House of Blues, o divertido Raglan Road Irish Pub and Restaurant (quem disse que não dá para tomar uma Guinness na Disney?), a Sprinkles, com seus inúmeros cupcakes, e o mítico Planet Hollywood, que passou por uma enorme reforma e agora tem a parte interna do domo que envolve as mesas totalmente recoberta por telões, onde rolam clipes de música pop.

Afinal de contas, na Disney, a mágica não pode parar.

Texto adaptado de original publicado na revista Viaje Mais, da Editora Europa.