Vai reformar? Tinder da decoração conecta clientes a profissionais

A EasyDeco , plataforma que conecta arquitetos e designers a clientes de todo o País, tem como missão tornar a casa dos sonhos possível para um número cada vez maior de pessoas. Para isso, a startup oferece projetos de decoração online a preços acessíveis, e foca em tecnologia, dados e processo para tornar os projetos mais acessíveis.

“Queremos ajudar a melhorar a vida das pessoas por meio da transformação dos espaços, de maneira prática, acessível e 100% online”, afirma Miriam Yokoyama, cofundadora e CEO da EasyDeco. “A ideia surgiu da dor pessoal de morar em diversos lugares que não tinham minha cara e não ter tempo, nem ter conhecimento, para decorar. Sentia também muita insegurança vendo tantas opções com estilos, qualidade e preços tão diferentes e não saber por onde começar”, lembra Miriam.

Lançada em outubro de 2017, a proptech (tecnologia aplicável ao setor imobiliário) já vendeu mais de 2 mil projetos, sendo mais de mil deles só em 2019. A plataforma liga profissionais a clientes de acordo com o estilo de cada um. Essa tecnologia inovadora alinhada à entrega prática e simples dos projetos personalizados contribui para esse crescimento constante.

Os consumidores interessados devem responder um questionário bem simples sobre quem vai usar o espaço, suas necessidades e seus gostos, com direito a um exclusivo e divertido quiz de estilo para ajudar. Com estas informações, bem como fotos, medidas e inspirações compartilhadas, a startup compila os dados e busca em sua rede de arquitetos e decoradores parceiros os que mais tem a ver com o cliente para iniciar a elaboração do projeto.

O cliente conversa e co-cria seu projeto com o profissional por meio do site. O próximo passo é a entrega das imagens 3D do ambiente com indicação dos produtos reais e que podem ser adquiridos online. Tudo dentro do orçamento que o cliente estipula. Se não gostar de algo, o cliente tem a liberdade de ajustar o projeto até chegar na versão ideal para seu gosto e bolso. Com o projeto concluído, o cliente pode comprar tudo no próprio site, com a ajuda da equipe EasyDeco e condições de pagamentos especiais.

