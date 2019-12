16/12/2019 | 08:01



Agora será a vez do Roda Viva receber os três pensadores mais pops do momento. No programa desta segunda, 16, estarão no centro da atração Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e Mário Sergio Cortella, autores do livro Felicidade, Modos de Usar.

Sob o comando de Daniela Lima e tradicional presença do cartunista Paulo Caruso, também poderá ser acompanhada no site e nas redes sociais da emissora, no YouTube e no Cultura Digital.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.