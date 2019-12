Grávida que caiu de deck no Litoral é enterrada em Santo André

Miriam Gimenes



15/12/2019 | 22:55



A professora de educação infantil Flávia Santos de Souza Lima, 33 anos, acaba de ser enterrado, sob forte comoção, no Cemitério Memorial Jardim Santo André. Ela, que estava grávida de cinco meses, morreu na manhã de sábado após cair de uma altura de dez metros enquanto fazia fotos em uma pousada em Juquehy, em São Sebastião, onde havia acabado de chegar com o marido, Marcelo Martins, 35 anos, e o filho, de 9 anos. A bebê, que se chamaria Ana Clara, também não resistiu.

O marido, que acompanhou o velório amparado por amigos e familiares - e segurando uma foto dos dois na mão -, conta que eles haviam saído 4h da manhã de casa, em São Bernardo, e chegaram às 7h, no Litoral. "Ela costumava, quando tirávamos foto, ir atrás de mim. No que ela colocou a mão (na grade de madeira), não sei o que aconteceu, se ela desequilibrou, e tudo caiu, foi muito rápido." Depois, ao analisar as fotos que haviam feito antes, ele disse que a estrutura estava toda podre. Segundo o BO (Boletim de Ocorrência) do caso, a estrutura estava deteriorada pela ação da maresia uma parte do deck já estava caído nas pedras. A Polícia Civil abriu investigação para averiguar o que teria causado a queda da esrtutura e a morte de Flávia.