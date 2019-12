Da Redação



16/12/2019 | 07:59



A Prefeitura de Mauá realizou no fim de semana evento para celebrara a reinauguração do Centro Especializado de Reabilitação (Rua da Pátria, 237), localizado na Vila Magini. Tido como referência entre o atendimento à saúde com pessoas com deficiência, o local inicia hoje seu atendimento à população. Poderão passar pelo espaço de saúde pessoas com problemas auditivos, visuais, físicos e intelectuais. O CER IV ficará aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e funcionará tanto por meio de guias médicas já efetuadas quanto para atendimentos imediatos sem agendamentos.