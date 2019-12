Trânsito teve 18 acidentes com vítimas por dia em 2019

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



16/12/2019 | 07:55



Até outubro deste ano, o Grande ABC registrou o equivalente a 18 acidentes com vítimas por dia, somando 5.412 ocorrências. Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), que mapeia eventos com vítimas desde janeiro. No mesmo período, foram 191 mortes. Na avaliação de especialistas, o número é reflexo da falta de ações eficazes, provenientes do poder público, para reduzir estes dados.

Enio Moro Júnior, gestor do curso de arquitetura e urbanismo da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), defende a intensificação e aprimoramento de ações educativas, principalmente em relação ao respeito às faixas de pedestre e ao limite de velocidade. “A educação, no sentido de que o trânsito é de todo mundo, deveria ser permanente e avançar passo a passo até que todos conquistem a cidadania no trânsito”, explica.

Para Eduardo Biavati, sociólogo e consultor em segurança no trânsito, as campanhas educativas precisam ser desenvolvidas com pensamento estratégico. “Não adianta fazer (campanhas) em maio (mês voltado à conscientização sobre segurança no trânsito) e depois não fazer mais nada. É necessário ter afinco no tema durante todo o ano para promover a mudança de comportamento da população.”

A longo prazo, Creso de Franco Peixoto, professor no curso de engenharia civil da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e especialista em transporte, defende a educação no trânsito nas escolas, ainda na infância. “Quanto maior o nível educacional, melhor as pessoas entendem as consequências de consumir bebidas alcoólicas e dirigir ou de acelerarem acima do limite de velocidade”, assinala.

Outro fator que prejudica a segurança nas vias é a falta de fiscalização, sobretudo em relação ao limite de velocidade. “Todo o trânsito gira em torno da velocidade e esses números (de acidentes com vítimas) sinalizam que algo está errado, que o controle (do excesso de velocidade) não tem funcionado”, afirma Biavati.

“Quando cria o medo nos motoristas quer dizer que a fiscalização está funcionando e o radar é parte desse processo”, aponta Peixoto. Segundo ele, a ferramenta é eficiente, ainda que esteja em fase de esgotamento, uma vez que os condutores reduzem a velocidade apenas quando se aproximam dos aparelhos e voltam a acelerar posteriormente. Por este motivo, ele defende a adoção da fiscalização por segmentos viário, ou seja, método que considera a média de velocidade alcançada pelos motoristas em determinados trechos.

Na avaliação dos especialistas, o uso de recursos tecnológicos é decisivo para reduzir acidentes. “Hoje, tecnologias para controle do tempo dos semáforos, priorizando o transporte coletivo ou ambulâncias, são muito acessíveis”, exemplifica Moro Júnior. “Também é possível coletar dados para orientar políticas públicas, mostrando quais vias têm o trânsito mais agressivo ou pontos viciados de acidentes.”

Biavati destaca que é importante pensar nas ruas e avenidas do ponto de vista dos pedestres e não dos veículos. “É hora de rever a questão do pedestre pois, a maior parte deles, são idosos. Onde as faixas de pedestre estão? O tempo do semáforo é suficiente para travessia?”, questiona. “Há pedaços (trechos) onde não tem sequer um metro de calçada.”

Problemas viários, curvas mal projetadas e buracos não são descartadas como aspectos causadores dos acidentes. Contudo, as intervenções nesta área ficariam para segundo momento.

Maior parte das ocorrências é de colisão entre automóveis

Dos 5.412 acidentes com vítimas registrados neste ano no Grande ABC, 2.994 (55,32%) foram colisões. Ao todo, foram 9.101 pessoas atingidas, sendo que a maioria (40,88%) estava em automóveis e motocicletas (31,99%). Creso de Franco Peixoto, professor no curso de engenharia civil da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e especialista em transporte, avalia que a velocidade justifica este perfil. “Ambos atingem velocidades superiores aos ônibus e caminhões, e veículos mais rápidos costumam gerar mais acidentes com vítimas”, explica.

Entretanto, o docente da Unicamp lembra que a fragilidade faz com que os motociclistas sejam a maioria das vítimas fatais no trânsito. De fato, dos 191 óbitos ocorridos na região até outubro, 77 (40,31%) estavam em motocicletas e 61 (31,93%) eram pedestres.

Os acidentes com feridos foram mais comuns no período da tarde (32,63%), do meio-dia às 17h, e à noite (30,13%), das 18h às 23h. Estes são horários com grande concentração de veículos nas ruas, portanto, é natural que a incidência seja maior. Além disso, Peixoto destaca que a combinação do consumo de bebida alcoólica e direção é uma das responsáveis pela alta no período noturno.

Em razão da extensão e quantidade de vias municipais, elas lideram o registro das ocorrências (87,03%). Nas rodovias, onde aconteceram 12,86% dos episódios, o especialista adiciona o uso de celular como um agravante. Isso porque as estradas costumam ter o limite de velocidade maiores do que os das áreas urbanas e os aparelhos telefônicos “são mais impactantes quando a velocidade atingida é maior”.

Prefeituras e Estado afirmam preocupação com a segurança

A Prefeitura de Santo André diz que monitora as estatísticas para desenvolver ações como monitoramento das principais vias nos horários de pico, implantação de fiscalização eletrônica e readequação do tempo semafórico, além de campanhas educativas.

Em São Bernardo, a administração garante que trabalha na manutenção da sinalização e fiscalização, remoção de veículos que estejam obstruindo as vias e fiscalização eletrônica para diversas infrações.

A Prefeitura de São Caetano aponta que realiza campanhas educativas e fiscalização de trânsito constantes, assim como a melhora continua da sinalização de trânsito, recapeamento de vias, instalação de nova iluminação.

Por sua vez, a Prefeitura de Diadema assegura que organiza o trânsito por meio da redução de velocidade em vias que têm histórico de acidentes relacionados. A administração realiza ações educativas permanentes nas escolas e campanhas educativas nas ruas.

Já em Mauá, a Prefeitura destaca que conta com equipes que operam diariamente no serviço de tapa buracos, manutenção da sinalização e serviço de controle de velocidade. Em 2020, a meta é ampliar a educação sobre segurança viária nas escolas e realizar campanhas nas ruas.

O governo do Estado salienta o programa Respeito À Vida em parceria com os municípios. Na região, Santo André, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires fazem parte da ação, que resultou em repasse total de R$ 7,1 milhões para a execução de 689 intervenções viárias.

No início do mês, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC fechou parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária para mapeamento de pontos críticos para elaboração de ações integradas a partir de 2020.