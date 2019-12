Prefeitura entrega primeira parte de casas no Capelinha

Do Dgabc.com.br



16/12/2019 | 07:53



O fim de semana de parte dos moradores do bairro Capelinha, na região do Riacho Grande, em São Bernardo, foi de festa pela realização do sonho da casa própria. Ontem, a Prefeitura da cidade entregou moradias para 24 famílias.

A distribuição de unidades habitacionais está dentro do programa A Casa é Minha, idealizado pela atual gestão do Paço. O investimento será de R$ 34 milhões, com o orçamento sendo dividido com o Governo Federal.

Trata-se de etapa inicial que promete beneficiar total de 128 grupos familiares ao longo do tempo. “Não havia necessidade de esperar todo o projeto ser concluído para que as unidades que já estão prontas serem entregues. Já ultrapassamos a marca de 800 residências entregues e tem mais vindo por aí. O nosso trabalho é com responsabilidade, compromisso e respeito com cada morador”, disse o prefeito Orlando Morando (PSDB) durante o evento.

Cada apartamento construído teve custo de R$ 124 mil aos cofres públicos. Os endereços contam com área de 45m2, com espaço para dois dormitórios, sala, sacada, banheiro, cozinha e lavanderia.

“Nos ajudem a conservar esse bairro, às margens da Billings, de proteção de mananciais. Fiscalizem e não deixem que novas invasões sejam construídas aqui”, comentou o secretário de habitação João Abukater aos moradores.