Núcleo Habitacional Naval recebe apartamentos

16/12/2019 | 07:52



A Prefeitura de Diadema realizou ontem entrega de 12 apartamentos no Núcleo Habitacional Naval, antiga ‘favela Naval’, na Vila São José. As unidades foram construídas com verba federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e agora estão nas mãos de famílias que viviam de auxílio aluguel.

Cada unidade tem cerca de 50 m² de área, o bastante para contar com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. A edificação movimentou investimento total de R$ 1.180 milhão, sendo R$ 430 mil proveniente de verba do governo federal e R$ 750 mil de recursos municipais e do Fumapis (Fundo Municipal de Apoio à Habitação de Interesse Social).

Outros 18 apartamentos estão em construção Núcleo Habitacional Naval. As obras estão previstas para serem entregues para a população no ano que vem, todas montadas para dar seguimento ao projeto de atender as demandas de quem vive da ajuda do auxilio aluguel em Diadema.

Além dos novos apartamentos, o local também teve a ‘estreia’ oficial da revitalização dos blocos de moradias, edificados nas etapas anteriores do PAC Naval. Pinturas, grafites coloridos e grades novas fazem parte do ‘pacote’ de melhorias do endereço. O processo de melhorias teve custo de R$ 320 mil para os cofres municipais.