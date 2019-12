Neymar erra pênalti, mas PSG goleia fora e segue folgado na ponta do Francês

15/12/2019 | 19:48



O Paris Saint-Germain segue sobrando no Campeonato Francês. Neste domingo, mesmo com um pênalti perdido por Neymar, não encontrou dificuldades para golear o Saint-Étienne por 4 a 0, fora de casa, no Stade Geoffroy-Guichard, pela 18ª rodada, frustrando a festa da torcida da casa, com mosaico, bandeirão e sinalizadores. Destaque para Mbappé, autor de dois gols.

A fácil vitória levou o PSG aos 42 pontos, com sete de vantagem para o segundo colocado Olympique de Marselha e ainda um jogo a disputar. Já o Saint-Étienne está na 11ª posição, com 25.

Com Thiago Silva, Neymar e Marquinhos como titulares, o PSG massacrou o Saint-Étienne, que contou com o também brasileiro Gabriel Silva. Foram 19 finalizações, nove a mais do que os adversários, e 66% de posse de bola. E a vitória começou a ser construída logo aos oito minutos, com um chute de fora da área de Paredes.

O volante argentino foi derrubado, com um carrinho, aos 24 pelo marfinense Aholouo, expulso pela arbitragem por sua falta. Com mais espaço, o time voltou a marcar aos 43, quando Neymar deu belo passe em profundidade para Mbappé, que bateu na saída de Ruffier.

O domínio do PSG se repetiu no segundo tempo, com Neymar sendo derrubado na grande área, mas desperdiçando o pênalti, aos 15, ao acertar a trave. Apesar disso, o atacante teve boa atuação, tanto que já havia dado uma assistência para Mbappé, e só não marcou em outros momentos porque parou no goleiro adversário.

Apesar do erro de Neymar, o PSG voltou a ampliar aos 27, com Icardi, após cruzamento de Kurzawa. E Mbappé, com um chute cruzado, marcou novamente aos 43 minutos, fechando o placar em 4 a 0.

Nos outros jogos do dia pelo Francês, o Strasbourg e o Rennes venceram, fora de casa, por 1 a 0 o Bordeaux e o Lyon, respectivamente.

O PSG voltará a jogar na quarta-feira, quando visitará o Le Mans, pela Copa da Liga Francesa. No mesmo dia, o Saint-Étienne terá pela frente o Nimes, também fora de casa.