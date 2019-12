7 corpos são deixados em caminhão após iroteios em Angra dos Reis

15/12/2019 | 17:41



Sete corpos foram encontrados na caçamba de um caminhão neste domingo, 15, em Angra dos Reis, litoral sul do Rio, após um fim de semana de tiroteios. Segundo a Polícia Civil do Rio, "diligências estão em andamento para apurar se o caso realmente veio a ser um combate entre facções criminosas rivais".

O caminhão com os cadáveres foi deixado em frente a um batalhão do Corpo de Bombeiros, mostram imagens do canal por assinatura GloboNews.

Tiroteios foram registrados em Angra no sábado, 14, e neste domingo. De acordo com a Polícia Militar, uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no bairro do Frade encontrou resistência e houve tiroteio entre policiais e criminosos.

"Durante vasculhamento na área, criminosos atiraram contra as equipes policiais, que reagiram", diz uma nota divulgada pela assessoria de imprensa da PM.

A PM não informou se houve mortos ou feridos na operação do Bope. Ainda conforme a corporação, os policiais apreenderam durante a operação "três fuzis (dois fuzis calibre 762 e um fuzil calibre 556), três pistolas, duas granadas e um rádio comunicador".

Uma ocorrência foi registrada na 166ª Delegacia de Polícia (DP), a mesma unidade da Polícia Civil que investiga o caso dos corpos abandonados no caminhão.