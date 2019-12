Bolsonaro diz que sua situação partidária depende do TSE

15/12/2019 | 16:48



Na conversa com jornalistas, na saída do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou neste domingo, 15, sobre sua situação partidária e as eleições municipais de 2020. "Depende da modulação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Se não for possível, como eu pretendo, a gente não vai ter partido. Eu vou continuar sem partido. Como é obrigatório ter um partido, eu não sei como é que vai ficar para as eleições municipais com a minha participação ou não", disse.

A respeito das perspectivas eleitorais no Rio de Janeiro, afirmou: "O Rio de Janeiro vem sofrendo muito. Eu espero que acerte a questão eleitoral no Rio de Janeiro."

Bolsonaro declarou ainda gostar do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). "Não vou dizer quem eu vou apoiar. Estou livre, estou aquele cara solteiro. Quer que eu case com alguém agora? Não vou casar. Gosto do Crivella. A população que vai decidir quem vai ser o futuro prefeito lá", destacou.