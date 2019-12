Luxemburgo se reúne com a diretoria do Palmeiras neste domingo

15/12/2019 | 16:19



O Palmeiras pode acertar a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo ainda neste domingo. O treinador está em São Paulo para participar de uma reunião marcada para o início da noite com representantes do time paulista, com o intuito de conversarem sobre a próxima temporada e tentarem entrar em um acordo. Existe a possibilidade de um desfecho acontecer ainda neste domingo.

A reunião será para a diretoria expor o que deseja de um novo treinador e para Luxemburgo passar o que ele espera do clube. Caso o acordo ocorra, não está descartada a possibilidade do anúncio ou pelo menos o acerto ocorrer nas próximas horas.

Luxemburgo deixou o Vasco na última sexta-feira e apareceu como plano A da diretoria do Palmeiras após o clube não conseguir entrar em acordo financeiro com Jorge Sampaoli. Salário, inclusive, é algo que não parece preocupar os dirigentes neste domingo. A visão é que o valor que o Palmeiras está disposto a pagar para uma nova comissão técnica se encaixará no que Luxemburgo pretende.

O Palmeiras trabalha com a possibilidade de não ter um acordo neste domingo, mas os dirigentes esperam definir a situação - seja com Luxemburgo ou outro treinador - até terça-feira, data em que o presidente Maurício Galiotte viajará para o Paraguai, onde irá acompanhar o sorteio para a definição dos grupos da Copa Libertadores de 2020.

O plano B continua sendo o espanhol Miguel Angel Ramírez, campeão da Copa Sul-Americana pelo Independiente Del Valle. O que joga contra ele é a dúvida de parte dos dirigentes sobre o conhecimento dele em relação ao futebol brasileiro e também sua idade, já que ele tem apenas 35 anos.