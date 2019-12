15/12/2019 | 15:11



Iza compartilhou em suas redes sociais que está com tudo na preparação para as festas de fim de ano. A cantora mostrou em um vídeo publicado em seus Stories que arrumou uma maneira super divertida, inusitada e sexy para entrar no clima de Natal.

Vestindo um biquíni laranja fluorescente, junto com um vestido vermelho transparente e telado com alguns pingentes dourados, a musa de Pesadão fez uma coreografia e garantiu que ela vai ser usada na ocasião festiva.

Já é Natal, fia. E eu tô ensaiada. Vou mostrar o que vou fazer na ceia e você me fala se gosta?

Em seguida, Iza rebolou muito e deu altas risadas ao som de Jingle Bells.