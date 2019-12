Corpo de grávida que morreu em queda em São Sebastião é velado em Santo André

Das Agências



O Corpo de Flávia Santos de Souza Lima, 33 anos, que faleceu após cair de altura de dez metros quando fazia fotos em uma pousada de São Sebastião, já está sendo velado no cemitério Memorial Jardim Santo André. O enterro está previsto para acontecer às 17h no mesmo local. Grávida de cinco meses, Flávia era moradora de São Bernardo.

Flávia passava o fim de semana em São Sebastião com o marido, Marcelo Martins, 35, com o filho e demais familiares. Quando se preparavam para fazer fotos em um deck que fica dentro da pousada em que estavam hospedados, a estrutura cedeu e o casal acabou caindo em uma parte rochosa, à beira-mar da Praia Preta, em São Sebastião. O filho do casal teria testemunhado a queda dos pais.

O casal foi resgatado com vida, mas Flávia e o bebê não resistiram aos ferimentos e morreram. Martins, como adiantou o Diário, teve alta na manhã deste domingo e já está na região.

A Polícia Civil abriu investigação para averiguar o que teria causado a queda do deck e a morte de Flávia. Segundo trecho do BO (Boletim de Ocorrência), a estrutura estava deteriorada pela ação da maresia uma parte do deck já estava caído nas pedras.