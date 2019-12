Britney Spears pede para que internautas parem de atacá-la nas redes sociais: As pessoas dizem coisas tão ruins

15/12/2019 | 14:11



Britney Spears adora mostrar um pouco do seu dia a dia em seu Instagram, mas isso parece estar irritando alguns de seus seguidores! A cantora recebe diversos comentários criticando os vídeos que posta mostrando seus looks e sua maquiagem escura na região dos olhos - alguns fãs até mesmo acreditam que ela não estaria psicologicamente bem por conta dessas publicações, e deixam dezenas de comentários preocupados.

A cantora, no entanto, decidiu dar um basta neste domingo, dia 15. Ela publicou um vídeo fofo em que mostra sua árvore de natal e, na legenda, escreveu:

Boas festas, amigos! Eu adoro compartilhar as coisas com todos vocês... mas tem sido difícil querer compartilhar, porque as pessoas dizem coisas tão cruéis! Se você não gosta de um post... Só guarde para você mesmo e pare de seguir a pessoa! Não há razão para sair do seu caminho para deixar comentários e fazer bullying com as pessoas. Fiquem felizes e bons nesse período de festas, Deus os abençoe!

Seu namorado, Sam Asghari, comentou a publicação, escrevendo:

É muito fácil atacar alguém virtualmente, se esconder atrás de seus celulares e escrever comentários ruins. Mas quando eles vão até você na vida real, de repente agem como se fossem grandes fãs e pedem fotos.