Em foto com Ticiane Pinheiro, Karina Bacchi esconde barriga e fãs suspeitam de gravidez!

15/12/2019 | 13:10



Karina Bacchi está dividindo com seus seguidores a sua luta para engravidar do marido, Amaury Nunes. A atriz, que já é mãe de Enrico por meio de fertilização in vitro quando ainda não era casada, está apostando no mesmo processo para essa nova gestação. E alguns indícios indicam que ela teria conseguido!

A atriz publicou uma foto em seu Instagram no último sábado, dia 14, acompanhada de Ticiane Pinheiro, a filha da apresentadora, Manuella, de cinco meses de vida, e de Enrico. Na legenda, ela escreveu:

Visita muito especial para madrinha de casório e Dinda do Enrico, Ticiane Pinheiro e a fofura master da Manu!

Muitos seguidores, no entanto, perceberam que o rosto de Karina está mais redondo e que, nos últimos tempos, ela tem postado fotos apenas do rosto ou escondendo a barriga. Será que vem baby por aí? Uma internauta escreveu:

Tá com cara de gravidinha!

Reality Show

Em Família Bacchi, Karina está dividindo com seus fãs as dificuldades de engravidar, e neste domingo, dia 15, ela publicou em seu canal de YouTube o mais novo episódio, em que recebe a notícia de que os três óvulos que foram selecionados durante a fertilização não vingaram. Ao conversarem com a médica, a atriz e o apresentador caem no choro. Ela disse:

- Eu tinha muita esperança nessa tentativa, tinha certeza que ia dar certo. Tinha até uma intuição de mulher, que a gente acha que vai dar certo.

Segundo a médica, os óvulos encontrados não eram saudáveis e não resultariam em uma gravidez - Karina tem 43 anos de idade e, por isso, é cada vez mais difícil encontrar óvulos que possam vingar. Apesar disso, a doutora afirmou que ainda há esperança e que eles podem continuar tentando, apesar de ser desgastante para a atriz, que precisa tomar diversos hormônios. Ela disse, após receber a notícia:

- Quero muito dar um irmãozinho pro Enrico, que o Amaury passe por toda essa fase de esperar um filho. Ainda existe o sonho, a esperança, a vontade e o principal, existe amor.

No reality, também é mostrado Karina na São Paulo Fashion Week, que aconteceu em outubro, o que nos faz acreditar que a negativa da médica aconteceu neste mesmo período - ou seja, depois disso a atriz pode ter conseguido engravidar por meio da fertilização. Estamos na torcida!